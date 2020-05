Un incendie qui s'est déclenché dans un camp au nord-est du Nigeria a fait deux morts et des milliers de déplacés, a indiqué vendredi le porte-parole de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) Shabia Mantoo.

Selon le porte-parole cité par le site officiel du HCE, l’incendie s’était déclaré la veille de la fête de l’Aïd el-Fitr dans un camp spontané où vivent quelque 40 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Tout a commencé lorsque les flammes d’un feu de cuisine se sont propagées et ont déclenché un incendie qui a rapidement détruit des abris à travers tout le camp.

Des habitations ont été réduites en cendres et d’autres installations ont été endommagées.

D'après le responsable onusien, près de 300 000 personnes déplacées internes ont trouvé abri dans les sites formels ou informels de Maiduguri, la capitale de l’Etat de Borno, et ses environs.

Au cours des derniers mois, plusieurs incendies se sont déclarés dans ces camps de déplacés surpeuplés au nord-est du Nigéria, où les abris sont trop proches les uns des autres pour pouvoir y vivre en sécurité. "Beaucoup de per sonnes, y compris de jeunes enfants, se sont retrouvés sans abri et ont besoin d’une aide immédiate en termes de logement, de nourriture et de vêtements", a indiqué M. Mantoo.

Au total, quelque 2,5 millions de personnes sont déracinées dans la région du lac Tchad, dont environ 1,8 million au Nigéria et les autres au Cameroun et au Tchad.

Du fait de la violence permanente de Boko Haram et d’autres groupes armés dans la région, des milliers d’autres personnes sont contraintes chaque jour de fuir pour sauver leur vie.

Les jeunes filles, les femmes âgées, ainsi que les travailleurs humanitaires, continuent à faire les frais de cette violence croissante.

Parallèlement à l’augmentation de la violence, la pandémie de Covid-19 fait peser une nouvelle menace sur les personnes déplacées qui vivent dans ces camps et sites surpeuplés où la distanciation sociale est impossible, regrette le porte-parole.

En réponse, le HCR travaille avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour agrandir plusieurs camps et y construire des abris supplémentaires.