Les mis en cause, ont tous été inculpés pour "traite des êtres humains en bande organisée", "aide à l'entrée ou au séjour en bande organisée" et "association de malfaiteurs".

Six d'entre eux sont également poursuivis pour "homicide involontaire".

Sur les treize, douze ont été placées en détention provisoire et une sous contrôle judiciaire.

En Belgique, 13 autres personnes ont toutes comparu dans le délai prévu de 48 heures devant le juge d'instruction de Bruges chargé du dossier, selon le parquet fédéral belge.

Onze ont été écrouées après leur inculpation pour "trafic d'êtres humains avec c irconstances aggravantes, appartenance à une organisation criminelle et faux et usages de faux". Deux autres, inculpées des mêmes chefs, ont été remises en liberté.

Ces 26 personnes ont été arrêtées simultanément mardi lors d'une opération de police internationale, coordonnée par l'organisme de coopération judiciaire Eurojust, selon des médias.

Le 23 octobre, les cadavres de 31 hommes et de huit femmes de nationalité vietnamiene, dont deux adolescents de 15 ans, avaient été découverts à bord d'un conteneur dans la zone industrielle de Grays, à l'est de Londres. Ce conteneur provenait du port belge de Zeebruges ( localité située sur la côte belge).