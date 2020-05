Un réseau international composé de deux (2) présumés trafiquants de drogue a été démantelé par les éléments de la police judiciaire (PJ) de la sureté de wilaya de Bechar, et 80,5 kg de kif traité découverts en leur possession saisis, a indiqué jeudi la cellule de communication de la Sureté de wilaya.

L'opération est intervenue suite à l'exploitation de renseignements faisant état d'un réseau criminel activant aux frontières ouest du pays et de l'imminente introduction par ses membres d'une grande quantité de drogue dans le territoire nationale, a-t-on précisé.

Les investigations et les enquêtes déclenchées par les brigades et unités opérationnelles de la PJ ont permis l'arrestation de deux (2) présumés trafiquants, âgés d'une trentaine d'années, et la saisie de la drogue, de deux jumelles, d'un véhicule touristique et d'un motocycle utilisés pour le transport de la drogue, a-t-on ajouté.

Les deux mis en cause seront présentés incessamment à la justice pour détention, transport et stockage illégaux de drogue dans le cadre d'une bande criminelle organisée et aussi pour contrebande avec utilisation de moyens de transport mobile, contrebande à un degré de danger pouvant menacer la sécurité, l'économie nationale et la santé publique, a-t-on fait savoir.