Près de 120 milliards de centimes de crédits non consommés ont été restitués par les autorités de la wilaya de Blida qui les ont destinés à la réalisation de projets de proximité dans des zones d’ombre recensées à l’échelle locale, a-t-on appris auprès du wali Kamel Nouisser.

"Après examen de différents crédits non consommés sur le budget de la wilaya et le Plan communal de développement (PCD), les autorités ont réussi à restituer un montant de 120 milliards de centimes", a indiqué le wali dans une déclaration à la presse, signalant la décision prise de destiner cette enveloppe à la "réalisation de projets de proximité dans des zones d’ombre recensées, à travers la wilaya", a-t-il souligné.

Le chef de l’exécutif a fait part du recensement de 383 zones d’ombre à Blida "ciblées par ces projets de proximité et d’autres projets à venir", a-t-il dit.

Ajoutant que les dits projets engloberont essentiellement le secteur de l’énergie (raccordements aux réseaux d’électricité et de gaz et réhabilitation de vieux réseaux), les réseaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable (AEP).

"Le lancement de ces projets interviendra prochainement, en vue de leur réception, à la fin 2020, dans leur totalité", a-t-il informé.

Ce montant sera renforcé, a ajouté le wali, par une autre enveloppe de plus de 300 milliards de centimes dégagée sur une dotation de 1.300 milliards de centimes affectée à la wilaya de Blida, dans le cadre du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, en vue de la réalisation de 1.293 opérations de proximité au profit de zones d’ombre.

M. Nouisser a affirmé, en outre, la poursuite de l’examen de tous les crédits alloués précédemment en vue de la découverte d’éventuelles enveloppes non consommées qui seront exploitées dans la réalisation d’opérations de développement similaires.

"Le problème de développement local n’a jamais été d’ordre financier, mais plutôt une question de gestion", a estimé le wali de Blida, à ce propos.