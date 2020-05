Plus de 4.300 familles nécessiteuses ont bénéficié de la prime de 10 000 dinars durant le mois de Ramadan à Bouira, selon un rapport de la Direction de l’Action sociale (DAS) présenté lors d’une session de l’Assemblée populaire de wilaya.

"Le nombre exact de familles qui ont bénéficié de la prime de 10.000 dinars durant le mois de Ramadan à Bouira est 4.315, soit un montant global de 40 milliards de centimes", a précisé la DAS dans son rapport. Dix-mille (10.000) colis et couffins alimentaires ont également été distribués au profit des familles affectées par les mesures du confinement sanitaire notamment celles habitant dans les communes enclavées et les zones d’ombre, selon les détails fournis par la Direction.

Des familles placées en isolement dans leurs domiciles familiaux par crainte de propagation du virus, ont, elles aussi, bénéficié d’aides qui leur ont été distribuées par les autorités locales de la wilaya, selon les précisions contenues dans le document de la DAS. Par ailleurs, la Direction locale du commerce a recensé 9.000 artisans et commerçants et autres professions libérales, à l’image des transporteurs, affectés par les mesures de confinement à travers la wilaya. "La liste a été établie pour leur distribuer des primes d’indemnisation.

Un problème lié aux comptes courants postaux et aux comptes bancaires perturbe le cours de l’opération", a-t-on expliqué de même source. D’autres actions de solidarité sont lancées au profit des populations de la wilaya pour les doter de masques en vue de les aider à se protéger contre la pandémie du Covid-19. Les scouts musulmans ainsi que d’autres associations travaillent d’arrache-pied pour produire plus de masques et autres moyens de protection pour les distribuer aux staffs médicaux mais aussi aux populations.