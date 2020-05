Les Etats-Unis ont enregistré 1.225 nouveaux décès causés par le coronavirus en 24 heures, selon le comptage quotidien de l'université Johns Hopkins, qui fait référence, à 20H30 vendredi (00H30 GMT samedi).

Cela porte à plus de 102.000 le nombre total de morts déplorés dans le pays, de loin le plus endeuillé par la pandémie. Depuis le premier mort du Covid-19 annoncé fin février, les Etats-Unis ont enregistré plus de 1,7 million de cas, selon le comptage actualisé en continu de l'université Johns Hopkins.

Les experts, dont l'immunologiste Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche, s'accordent toutefois pour dire que ces bilans officiels sont vraisemblablement en dessous de la réalité.