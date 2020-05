Plus de 5.826.680 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 2.370.400 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées. Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 101.621 décès pour 1.721.926 cas. Au moins 399.991 personnes ont été déclarées guéries. Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 37.837 morts pour 269.127 cas, l'Italie avec 33.142 morts (231.732 cas), la France avec 28.662 morts (186.238 cas) et l'Espagne avec 27.119 morts (237.906 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.995 cas (aucun nouveau entre jeudi et vendredi), dont 4.634 décès et 78.291 guérisons. L'Europe totalisait vendredi à 11H00 GMT 176.117 décès pour 2.106.715 cas, les Etats-Unis et le Canada 108.584 décès (1.810.438 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 47.238 décès (887.605 cas), l'Asie 15.348 décès (505.458 cas), le Moyen-Orient 9.213 décès (378.407 cas), l'Afrique 3.787 décès (129.527 cas), et l'Océanie 132 décès (8.533 cas).