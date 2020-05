Les internationaux algériens: Islam Slimani (AS Monaco) et Andy Delort (Montpellier HSC) ont été nominés pour le Prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain du Championnat de France (Ligue 1) de football, ont annoncé vendredi les co-organisateurs RFI et France 24.

Delort, champion d’Afrique avec les Verts, a poursuivi sur sa lancée, après un été radieux avec la sélection algérienne.

Il a certes moins marqué que la saison passée, avec 9 buts en 26 matches contre 14 inscrits en 36 rencontres lors de l’exercice 2018-2019.

Mais le buteur âgé de 28 ans semble parfaitement épanoui dans sa région natale, écrit RFI sur son site officiel .

Son compatriote Slimani s'est distingué à l'occasion sa première expérience en Ligue 1 avec le club monégasque ou il a été prête par Leicester City.

«On connaissait l’Algérien pour ses buts précieux et ses efforts incessants, au Portugal, en Angleterre et en Turquie.

Avec l’ASM, on a découvert sa finesse technique et son sens de la passe décisive (8 pour 9 réalisations).

Le champion d’Afrique a formé un beau duo avec Wissam Ben Yedder.

Mais, malgré des performances de grande classe, le joueur de 31 ans n’a pas toujours eu la confiance du nouvel entraîneur monégasque, Robert Moreno.» estime la même source.

Outre les deux attaquants internationaux algériens, neuf (09) autres candidats sont en lice pour succéder à l'Ivoirien Nicola Pépé, il s'agit de Yunis Abdelhamid (Maroc/Stade de Reims), Denis Bouanga (Gabon/AS Saint-Etienne), Habib Diallo (Sénégal/FC Metz), Idrissa Gueye (Sénégal/Paris SG), Edouard Mendy (Sénégal/Stade rennais),M'Baye Niang(Sénégal/Stade rennais), Victor Osimhen (Nigeria/Lille LOSC) , Moses Simon (Nigeria/FC Nantes) et Hamari Traoré (Mali/Stade rennais) .

Le 29 juin, Radio France Internationale (RFI) et France 24 dévoileront le nom du lauréat du Prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain du Championnat de France (Ligue 1).