Selon la même source, trois points ont été abordés lors de cette réunion tenue sur la plateforme Zoom : le programme FIFA connect, le programme d’aide FIFA ou de soutien par rapport à la pandémie de coronavirus et le programme Forward.

Pour le programme FIFA connect, une plateforme est mise gracieusement à la disposition des associations membres par la FIFA.

"Toutefois, la FAF a choisi de mettre en place sa propre plateforme avec l’assistance de l’instance internationale car elle sera adaptée à ses besoins", précise la fédération algérienne sur son site officiel.

Concernant le programme d'aide FIFA aux associations, celui-ci sera validé lors de la prochaine réunion du Comité exécutif, le 20 juin.

Mais d’ores et déjà, des aides sont prévues selon des critères prédéfinis, en plus de la possibilité donnée à certaines associations de contracter, si elles le désirent, des prêts à taux zéro auprès de la FIFA.

"Pour ce qui est du programme Forward, les associations ont souhaité davantage de flexibilité par rapport à la dizaine de critères exigés par la FIFA en 2021 pour ouvrir droit aux fonds en raison de la pandémie de COVID-19 qui risque de durer.

Ce à quoi la FIFA a demandé à ce que chaque fédération présente d’ici septembre prochain une feuille de route sur ses capacités à honorer lesdits critères d’engagement", conclut la FAF.