Les Championnats du Monde juniors de badminton (individuel et par équipes), initialement, prévus en septembre 2020, ont été retardés, officiellement, au mois de janvier 2021, a annoncé, la Fédération mondiale de la discipline (BWF) sur son site officiel.

"Les Mondiaux juniors par équipes auront lieu du 11 au 16 janvier, alors que ceux en individuels sont fixés du 18 au 24 janvier 2021. Les deux évènements éliront domicile à Auckland en Nouvelle Zélande", a expliqué l’instance mondiale, ajoutant que seuls les athlètes éligibles pour les championnats initialement prévus sont autorisés à participer. Le nouveau calendrier donne à la BWF, au Badminton Nouvelle-Zélande et aux organisateurs de tournois les meilleures chances d'organiser un événement réussi pour le grand nombre de joueurs juniors qui devraient se rendre à Auckland. Pour le comité d’organisation de ces Mondiaux juniors, " l'incertitude de la situation sanitaire mondiale en raison du coronavirus, est difficile, mais nous travaillerons en étroite collaboration avec la BWF et nos partenaires de l'événement sur les plans d'un événement reprogr ammé", a souligné le responsable Hitchcock.

" Nous espérons qu’accueillir les meilleurs jeunes talents du badminton au monde à Auckland et on essayera de réunir les meilleures conditions", a conclu le responsable du comité d’organisation.