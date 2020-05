La Chine a appelé le gouvernement américain à cesser d'utiliser des excuses pour limiter et réprimer les étudiants chinois faisant leurs études aux Etats-Unis, a rapporté vendredi l'agence de presse Chine nouvelle. Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, s'est ainsi exprimé, alors que l'administration américaine envisage apparemment d'annuler les visas de milliers d'étudiants chinois.

M. Zhao a indiqué lors d'un point de presse que le gouvernement américain avait déclaré que le peuple américain respectait et aimait le peuple chinois et que les étudiants chinois avaient une importance particulière pour le secteur éducatif aux Etats-Unis.

Sur le plan des échanges culturels et entre les peuples des deux pays, la partie américaine a proféré des paroles et pris des actions négatives et erronées qui vont complètement à l'encontre des valeurs "d'ouverture et de liberté" dont elle se réclame, de l'opinion publique des deux peuples et de la tendance de l'époque en termes d'échanges internationaux de talents, selon le porte-parole.

Si les Etats-Unis prennent des mesures au détriment des droits et intérêts légitimes des étudiants chinois, il ne s'agira ni plus ni moins que d'une persécution politique et d'une discrimination raciale et d'une grave violation des droits de l'homme des étudiants chinois, a-t-il dénoncé.

Il a appelé la partie américaine à "respecter les engagements concernés de son administration" et à "cesser immédiatement d'utiliser toutes sortes d'excuses pour restreindre et réprimer les étudiants chinois aux Etats-Unis".

"Nous soutenons les efforts des étudiants chinois pour sauvegarder leurs droits et intérêts légitimes en accord avec la loi", a expliqué M. Zhao.