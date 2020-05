Le ministère russe de la Défense a indiqué vendredi dans un communiqué que des avions de chasse russes ont intercepté des bombardiers stratégiques de type B-1B de l'U.S. Air Force au-dessus des eaux neutres de mer Noire et de mer Baltique.

"Le 29 mai 2020, les forces de défense en service des districts militaires Ouest et Sud ont révélé à temps les actions de bombardiers stratégiques B-1B de l'U.S. Air Force au-dessus des eaux neutres de mer Noire et de mer Baltique et envoyé des avions de chasse russes pour les escorter", indique ce communiqué. "A une distance considérable des frontières nationales de la Russie, les bombardiers américains étaient suivis en continu par les contrôles radar russes", précise-t-il.

"Pour intercepter les cibles, des avions de chasse Su-27P et Su-30SM des forces de défense en service du district militaire Sud ont été déployées", ajoute le communiqué.

Selon ce communiqué, l'équipage des avions russes a abordé les cibles aériennes à une distance de sécurité et les a identifiées comme des bombardiers stratégiques B-1B, après quoi les bombardiers amér icains ont changé leur trajectoire et se sont éloignés de la frontière russe.

Le ministère russe a souligné dans ce communiqué que les vols d'appareils de combat russes ont été menés "dans le strict respect des règles internationales sur l'utilisation de l'espace aérien. Après avoir achevé leur tâche, les avions de combat russes sont retournés sains et saufs dans leur base aérienne, indique-t-il.