Les Nations Unies ont débloqué 3 millions de dollars en fonds d'urgence pour venir en aide à 302.000 victimes des inondations au Kenya, a annoncé vendredi un porte-parole de l'ONU.

"Nos collègues humanitaires nous disent que les fortes pluies saisonnières ont touché près de 302.000 personnes dans 43 des 47 comtés", a indiqué Farhan Haq, le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU.

Selon M. Haq, le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies a alloué les 3 millions de dollars pour soutenir les partenaires humanitaires, en fournissant des abris, de la nourriture, de l'eau, des installations sanitaires et des services de santé à la population touchée.

Des abris d'urgence et des articles non alimentaires ont été distribués à plus de 5.600 ménages. La Croix-Rouge du Kenya a de son côté déclaré que plus de 211.000 personnes avaient été déplacées de leurs foyers, contre 116.000 au début du mois.

Près de 27.000 têtes de bétail ont été perdues et plus de 12.000 hectares de cultures submergées, augmentant le risque d'insécurité alimentair e à travers le pays.