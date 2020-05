Les présidents des groupes parlementaires ont plaidé pour des solutions alternatives en vue de faire face à la crise financière, sans porter atteinte au pouvoir d’achat du citoyen, mettant en avant l’impératif d’adopter une vision prospective à long terme pour l’après-épidémie de Coronavirus, afin de relancer l’économie nationale.

Lors de la séance de débat du Projet de loi de finances complémentaire (PLFC) 2020, mercredi, à l’Assemblée populaire nationale (APN), la présidente du groupe parlementaire de Tajamou Amel el Djazair (Taj), Karima Admane, a indiqué que ce texte de loi intervient dans une conjoncture marquée par une crise sanitaire et économique mondiale, qui n’a pas épargné l’Algérie, notamment avec l’impact de la chute des cours de pétrole sur les équilibres financiers.

Dans ce cadre, Mme Admane a préconisé l’adoption d’une vision prospective en vue de concrétiser le décollage économique, à travers des réformes dans le domaine fiscal, la modernisation des banques, la détermination des choix économiques et l’élaboration d’un plan de relance économique en vue de réduire les effets de l’épidémie de Coronavirus sur l’économie nationale.

Après avoir salué les dispositions relatives à l’amélioration du pouvoir d’achat du citoyen, à travers l’abattement de l’Impôt sur le revenu global qui ne dépasse pas 30.000 Da et la revalorisation du Salaire national minimum garanti (SNMG), Mme Admane a critiqué le recours à la hausse des taxes sur les produits pétroliers.

Dans ce contexte, elle a appelé à une révision, en toute urgence, de la politique de subvention sociale, à un recensement général des familles démunies et à un nouveau modèle de consommation qui réduira la dépendance vis-à-vis de l’étranger. La présidente du groupe parlementaire du Taj a, par ailleurs, salué les dispositions contenues dans le projet de loi relatives à l’encouragement de l’investissement étranger, à la limitation de l’application de la règle 49/51 seulement aux secteurs stratégiques, ainsi que les mesures d’appui aux startups.

Pour le président du groupe parlementaire du Mouvement de la société pour la Paix (MSP), Mehdi Zitout, la situation actuelle marquée par une crise sanitaire induite par l’épidémie covid-19, est une chance d’opérer une véritable relance à plusieurs niveaux, citant à ce propos, les différentes initiatives émanant de plusieurs jeunes et entreprises dans le cadre de la lutte contre cette épidémie. M. Zitout a appelé à adopter une vision plus globale en vue de relancer l’économie nationale, à travers l’appui aux secteurs qui contribuent au développement, à l’instar de l’agriculture et du tourisme, la mise en place d’une vision prospective, la hiérarchisation des priorités économiques en associant différents acteurs et la préparation de l’après-épidémie Covid-19.

Le député a salué les mesures visant à soutenir le pouvoir d'achat, appelant toutefois à revenir sur la décision de la hausse des taxes sur les produits pétroliers.