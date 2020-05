Le chantier traine depuis près d’un an Dans une lettre adressée au premier responsable du secteur, le collectif des citoyens bénéficiaires de logements AADL 1 et 2, orientés vers le site du ‘’Plateau-Sud’’ de Ouled Fayet (Banlieue Sud-Ouest d’Alger), ont appelé le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Kamel Nasri, à intervenir en urgence auprès des services concernés pour inciter l’entreprise en charge de la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers (VRD), à honorer son engagement et à finaliser ce projet qui traine depuis près d’un an.

D’après le collectif, les logements situés notamment au niveau des bâtiments 25, 27 et 28 sont prêts à être distribué à leurs propriétaires, le taux d’avancement des travaux a atteint les 90%.

Il ne reste plus qu’à réaliser les travaux d’aménagement extérieur (VRD) qui s’étendent sur une superficie de 1 200 M2, et qui selon des experts, ne nécessitent pas plus d’un mois de travail.

Selon la même source, une plainte a été déposée le 4 mai dernier au niveau du siège l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL).

«Cette action a permis de faire bouger les choses, l’entrepreneur en charge du chantier a repris les travaux sous la pression de l’AADL et des membres du collectif, mais le personnel et les moyens mobilisés sur place restent extrêmement insuffisants» déplorent-ils.

Devant cette lenteur et dans une ultime tentative visant à relancer réellement ce projet, les plaignants, qui ont reçu leurs affectations le 03 juin 2019, se sont tournés vers le premier responsable du secteur, afin de trouver un dénouement rapide à cette affaire.

Ils espèrent ainsi mettre un terme à cette interminable attente et occuper les appartements dont ils rêvent depuis près de sept ans.