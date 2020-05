Pour arborer une chevelure en pleine forme, on sait qu'il faut ajouter aux menus des aliments riches en vitamines du groupe B et en vitamine E.

A l'inverse, il y a certains aliments qu'il vaut mieux éviter de manger quand on veut conserver des cheveux en pleine santé. On vous dit lesquels. On le sait, la qualité et la pousse des cheveux ne dépendent pas seulement des soins qu'on leur apporte mais aussi de notre équilibre alimentaire. Les aliments riches en vitamines du groupe B permettent de les faire pousser, une alimentation riche en fer oxygène le cuir chevelu et empêche les cheveux de tomber et le zinc les protège des anti-oxydants et du vieillissement accéléré. Mais il y a aussi des aliments qu'il vaut mieux consommer "avec modération" car ils ont tendance à rendre nos cheveux fins et cassants. Pour ne pas en arriver à injecter du Botox dans vos cheveux pour les rendre plus vigoureux, commencez par bannir ces aliments de vos menus quotidiens !

Le sucre

Pour l'amour de vos cheveux, évitez les sucreries ! Le sucre peut en effet interférer avec l'absorption des protéines et réduire le taux de vitamine E, indispensable à la croissance des cheveux. Donc, réduisez votre consommation de desserts et boissons sucrées : votre consommation quotidienne de sucre raffiné ne devrait pas dépasser 70 g pour les hommes et 50 g pour les femmes. En plus, vous diminuerez votre risque de développer une maladie cardiovasculaire.

Les sodas

Ce n'est pas toujours simple de laisser tomber la canette de soda qui nous donne un petit coup de pep's au milieu de la journée. Pourtant, le soda contient une quantité de sucre non négligeable, des édulcorants et des colorants qui, non seulement n'apportent aucun élément nutritif à vos cheveux, mais en plus vont les rendre plus secs. Or, plus ils sont secs, plus la kératine s'étiole et plus les cheveux deviennent poreux et cassants. Donc, mieux vaut laisser tomber votre soda quotidien avant que votre chevelure ne prenne l'aspect d'une botte de paille.

L'alcool

Si vous voulez conserver une chevelure épaisse et en bonne santé, il est dans votre intérêt aussi de réduire votre consommation d'alcool. En effet, l'alcool réduit les quantités de zinc, d'acide folique, de vitamine B et de vitamine C présentes naturellement dans notre corps. Résultat : cela affaiblit les cheveux, stoppe leur croissance et contribue même à leur chute si vous avez tendance à "boire un petit peu trop". L'OMS recommande, pour une consommation d'alcool sans dommages ni physiques ni psychiques, de ne pas dépasser plus deux verres par jour pour une femme. Pas plus de trois pour un homme (les femmes sont plus sensibles à l'alcool que les hommes) avec au moins un jour sans alcool par semaine. On évite également de consommer plus de quatre verres en une seule occasion.

La farine blanche

La farine blanche (également appelée fa- rine T 45) a fait l'objet d'un tamisage plus poussé que les farines semi-complètes ou complètes. C'est parfait pour éviter les grumeaux dans la pâte à crêpes mais pas vraiment bon pour le côté nutritif car on perd une grande partie des éléments nutritifs du blé et no- tamment les vitamines B1, B3, B6, B9 et E.