Un individu a été arrêté par des éléments de la 5ème sûreté urbaine de Chlef pour avoir usurpé l’identité d’un policier, indique-t-on mardi dans un communiqué émanant de la cellule de communication de ce corps sécuritaire. Lors d'une patrouille dans le centre ville,

les policiers ont été attiré par un individu au comportement suspect avec des citoyens et des commerçants, ajoute le document. Une fouille corporelle du mis en cause a permis la découverte, en sa possession, d’un pistolet en matière plastique, est-il précisé. Selon les investigations menées par la suite, il s’est avéré que le mis en cause (35 ans) promettait aux commerçants la possibilité de régler leur situation administrative dans le cas où ils seraient saisis pour infraction à la décision de fermeture. Le suspect a été présenté devant les autorités judiciaires compétentes de Chlef sous le chef d’accusation d’"usurpation d’identité". Un mandat de mise en détention provisoire a été émis à son encontre, indique-t-on de même source.