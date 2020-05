Une récolte céréalière de plus de 300.000 quintaux est attendue dans la wilaya de Laghouat au terme de la campagne moisson-battage 2019-2020, a-ton appris auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

La production de blé dur et tendre, orge et avoine sera engrangée à partir des superficies emblavées avec irrigation d’appoint, alors que les surfaces non-irriguées ont été affectées par la sécheresse du fait de l’insuffisance de la pluviométrie, a expliqué à l’APS le DSA de Laghouat, Habib Bousri. Par souci d’assurer le bon déroulement de c ette campagne moisson-battage, devant démarrer dans les prochains jours, il est fait état de la mobilisation de moyens humains et matériels nécessaires, dont 65 moissonneuses-batteuses, 424 tracteurs et 447 camions pour le transport de la récolte.