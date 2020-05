Ottawa s'est déclaré, mardi, favorable à la régularisation de la situation des demandeurs d'asile qui prêtent main forte aux maisons de retraite, fortement touchées par la pandémie du coronavirus.

"On sait qu’il y a des gens extraordinaires qui font un travail héroïque dans nos centres de soins de longue durée et nous devons regarder comment on peut les aider", a affirmé le Premier ministre Justin Trudeau lors d’un point de presse à Ottawa.

Selon lui, le ministre de l’Immigration, Marc Mendicino, étudie justement la question et la possibilité "d’accélérer le processus".

"On est dans une situation particulière et exceptionnelle.

La crise du COVID-19 exige qu’on revoie différentes choses", a estimé le Premier ministre, relevant que face à cette situation exceptionnelle, "on peut évidemment envisager des exceptions".

Plusieurs voix se sont élevées pour demander la régularisation du statut des demandeurs d’asile qui sont en première ligne dans les maisons de retraite pour combattre la pandémie.

Au Québec, le gouvernement a annoncé lundi sa décision d’étudier leurs dossiers "un p ar un" pour déterminer s’il est possible de "les qualifier comme des immigrants".