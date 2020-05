Les autorités de l'Etat du Missouri, au centre des Etats-Unis, ont réagi fermement lundi après la diffusion d'une vidéo virale de centaines de personnes festoyant dans une piscine, sans respect des mesures de distanciation sociale en pleine pandémie de nouveau coronavirus.

Les participants s'étant approchés trop près les uns des autres ont reçu pour consigne de se placer en isolation volontaire pendant 14 jours ou jusqu'à ce qu'elles aient été testées négatives au virus.

La vidéo qui a fait bondir les autorités sanitaires du comté de Saint-Louis montre des centaines de noceurs en maillot de bain et coude-à-coude, buvant des cocktails sous le soleil dans la piscine d'un bar au bord du lac des Ozarks. La séquence publiée samedi sur Twitter a été vue 18 millions de fois.

"Ce comportement irresponsable met en danger de nombreuses personnes et risque de mettre à mal de manière substantielle les progrès que nous avons faits pour ralentir la propagation du Covid-19", a déploré le chef du comté de Saint-Louis, Sam Page.

L'Etat du Missouri a levé le 4 mai une partie des restriction s sur les rassemblements et les bars et les restaurants.

Cet Etat du Midwest est parmi les Etats américains les moins touchés par le nouveau coronavirus, avec quelque 12.167 cas et 685 décès, selon les chiffres de l'Etat Le comté de Miller, où a été filmée la vidéo, n'a enregistré que quatre cas. Mais l'inquiétude est vive aux Etats-Unis, où le déconfinement a commencé dans les 50 Etats mais où le virus reste actif dans plusieurs régions.

Lors du long week-end qui comprenait le jour férié du Memorial Day lundi, marquant traditionnellement le début de l'été aux Etats-Unis, des milliers d'Américains se sont rendus sur les plages, souvent en respectant la distanciation physique, avec ou sans masques.

Les Etats-Unis s'approchent des 100.000 morts dus au nouveau coronavirus, qui a contaminé plus de 1,7 million d'Américains au total selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.