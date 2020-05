Les habitants de la cité Makhat de la commune de Chigara (Nord de Mila) se sont rassemblés, mardi, devant le siège de l’assemblée populaire communale (APC) de cette collectivité, réclamant une solution à l’insuffisance en matière d’alimentation en eau potable de leurs foyers.

Les protestataires ont hissé des banderoles à travers lesquelles ils requièrent de résoudre ce problème, sollicitant également une intervention du wali de Mila pour "mettre un terme à cette crise subie depuis environ deux mois".

Selon des représentants des protestataires, le retard de la prise en charge du problème de l’insuffisance de l’approvisionnement en eau potable du quartier Makhat par l'assemblée populaire communale, a imposé à ses résidents de recourir à l’achat de citernes d’eau pour répondre aux besoins actuellement en eau accru, notamment en cette période de pandémie de Covid-19. Dans ce même contexte, ils ont aussi déploré l’absence d’intervention des autorités locales pour tenter d’atténuer la pénurie en eau "qui a déjà trop duré", selon eux, et ce, en procédant à l’approvi sionnement des foyers en recourant aux citernes de la commune. De son côté, Mme Zahia Benkara, présidente de l’assemblée populaire communale de Chigara, a reconnu l’existence d’un problème en matière d'approvisionnement en eau potable au niveau de cette cité renfermant environ 500 personnes, indiquant que ses habitants y sont desservis en eau une fois tous les 8 jours avec une durée n'excédant pas 45 minutes.

La même source a imputé cela au retard enregistré dans le raccordement de la pompe du forage alimentant ce quartier, mais aussi plusieurs autres quartiers, au transformateur électrique, faisant savoir que ce raccordement aura lieu dans "les prochains jours’’, ce qui permettra d'améliorer l’approvisionnement en le faisant passer à "2 heures tous les 4 jours", et ce, selon les assurances obtenues de la direction des ressources en eau de la wilaya.

La présidente de l’assemblée populaire communale de Chigara a affirmé, par ailleurs, que "les protestataires ont été informés de ces faits et mis un terme à leur protestation".