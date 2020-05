La Tanzanie a annoncé mardi avoir convoqué le représentant américain pour protester contre un avis publié sur le site de l'ambassade des Etats-Unis avertissant les voyageurs d'une "augmentation exponentielle" des cas de coronavirus dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Le site indiquait notamment que "beaucoup d'hôpitaux" de Dar es Salaam, la capitale économique au bord de l'Océan Indien, "étaient surchargés depuis plusieurs semaines" .

Cette information "n'est pas vraie et peut provoquer de la panique parmi les Tanzaniens et les étrangers", affirme dans un communiqué le ministère tanzanien des Affaires étrangères.

Le chargé d'affaires américain, Inmi Patterson, a été convoqué, à une date non précisée, par le secrétaire permanent aux Affaires étrangères, Wilbert Ibuge, qui lui a rappelé que les deux pays "avaient une coopération historique", précise le communiqué.

Les Etats-Unis n'ont plus d'ambassadeur dans le pays depuis 2016.

Le président tanzanien John Magufuli a constamment nié la gravité de la pandémie due au coronavirus et cela fait près d'un mois que son pays a livré ses derniers chiffres relatifs à l'épidémie, soit 480 contaminations dont 16 décès, un bilan officiel en date du 29 avril. M. Magufuli a annoncé jeudi dernier la réouverture des universités et le retour des compétitions sportives dans son pays à partir du 1er juin, après avoir assuré que l'épidémie était en net recul, au grand dam de l'opposition.