Le vice-ministre italien de la Santé, Pierpaolo Sileri, a été victime de menaces et de tentatives de corruption autour de l'allocation de fonds publics contre le nouveau coronavirus, et a été placé sous protection policière, annoncent mardi les médias italiens.

"J'ai entendu une fois une personne qui disait que plus le sommet est élevé, plus le vent souffle fort", a déclaré M. Sileri, membre du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) qui gouverne avec le Parti démocrate (gauche).

"Je pense qu'il est de notre devoir de tout donner si les risques augmentent", a ajouté le vice-ministre, qui s'exprimait à la radio et dont les propos sont relayés par les agences de presse.

La décision a été prise il y a quelques jours de la placer sous escorte, et le parquet de Rome a ouvert une enquête pour "menaces graves" à l'encontre de M. Sileri, rapportent ces mêmes agences. Ce dernier a reçu mardi le soutien de ses collègues, élus du M5S, comme le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio ou la maire de Rome Virginia Raggi. "Soutien maximum au vice-ministre Pierpaolo Sileri pour les menaces qu'il a reçues. Pierpaolo, en plus d'être un grand professionnel, est aussi une personne correcte, authentique, droite.

En avant, nous sommes tous avec toi, nous ne sommes intimidés par personne", a déclaré M. Di Maio sur Twitter. L'Italie s'inquiète des risques de corruption et de détournements autour des fonds alloués à la lutte contre l'épidémie de Covid-19, qui a fait près de 33.000 morts en trois mois. La pandémie pourrait ainsi fortement profiter aux mafias sévissant dans la péninsule, grâce à leur capacité à rebondir sur l'appauvrissement d'une partie de la population et à capter certaines aides publiques ou européennes de l'après-Covid-19. La libération pour raisons sanitaires de centaines de mafieux âgés ou en mauvaise santé, dont trois anciens parrains, lors du confinement ces deux derniers mois a par ailleurs suscité la polémique, et de vives critiques contre le ministre de la Justice.

Chirurgien digestif, professeur associé de l'université Vita-Salute San Raffaele de Milan, M. Sileri, 47 ans, avait annoncé en mars avoir été infecté par le nouveau coronavirus.