Les autorités russes ont indiqué mardi qu'au moins 101 soignants sont morts du coronavirus dans le pays depuis le début de la pandémie, première statistique officielle de ce genre, et qui est largement inférieure à une liste non officielle tenue par des médecins.

Le nombre officiel de 101 soignants morts du Covid-19 a été rapporté lors d'une cession au Parlement par Lioudmila Letnikova, une haute responsable du ministère de la Santé, citée par l'agence de presse Interfax. Selon elle, le ministère compte bien le nombre de soignants morts du coronavirus, mais il s'agit de la première fois depuis le début de la pandémie qu'une telle information est rendue publique en Russie. Une autre liste, tenue depuis avril par des médecins russes, faisait pour sa part état mardi de 293 soignants morts du coronavirus dans le pays, le troisième en nombre d'infections derrière les Etats-Unis et le Brésil. Le site d'information russe Mediazona a de son côté fait état de 186 soignants morts du coronavirus, en excluant de la liste les médecins qui ne travaillaient plus lors de leur décès et ceux qui se trouvaient à l'étrang er. Le président Vladimir Poutine a estimé mardi que le pic de la pandémie était "passé" en Russie et que la situation restait "stable de manière générale dans le pays", qui compte plus de 362.000 cas de coronavirus détectés dont 3.807 mortels.