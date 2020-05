Le nombre de décès dus au COVID-19 dans le monde a dépassé les 350.000, atteignant 350.417 en date de mardi 20H32 (00H32 GMT mercredi), selon le Centre pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'université Johns Hopkins.

Un total de 5.588.400 cas de COVID-19 ont été signalés dans le monde entier, selon la même source. Les Etats-Unis sont le pays du monde ayant enregistré le plus grand nombre de cas et de décès, ceux-ci s'élevant respectivement à 1.680.680 et 98.902. Parmi les autres pays déplorant plus de 20.000 décès figurent le Royaume-Uni, l'Italie, la France, l'Espagne et le Brésil, selon les données du CSSE.