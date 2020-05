Six malades guéris du Covid-19 ont quitté mardi l’hôpital Yesâad Khaled de Mascara, a-t-on appris de la direction de la santé et de la population de la wilaya.

Les résultats des analyses de l’Institut Pasteur parvenus à la Direction de la santé et de la population de la wilaya ont confirmé le rétablissement de ces malades atteints du coronavirus, ce qui leur a permis de quitter l’hôpital de référence Yesaad Khaled, a-t-on indiqué.

Un seul malade avait quitté lundi la même structure sanitaire après sa guérison du coronavirus.

Ce faisant, le nombre de malades guéris ayant quitté l’hôpital sus-indiqué a atteint 157 personnes, depuis l’apparition de cette pandémie dans la wilaya de Mascara jusqu’à mardi.