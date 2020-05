Dix neuf (19) personnes atteintes du nouveau coronavirus (Covid-19) ont quitté lundi l’hôpital à Khenchela, après s’être entièrement remises de la maladie , a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de la Santé et de la population.

Sept (7) malades ont été autorisés à quitter lundi le nouvel hôpital de la commue de Chechar et dix (10) autres ont quitté l’hôpital Hihi Abdelamdjid dans la commune de Kais après les résultats des analyses effectuées à l’issue de la période du traitement, selon la même source.

Deux (2) autres malades ont également pu quitter la même journée l’établissement public hospitalier, EPH- Ali Bousshaba du chef-lieu de wilaya, et rejoindre leurs domiciles, où ils devront veiller au strict respect des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19, a-t-on encore détaillé. La même source a également indiqué qu’au total, 79 cas de guérison du Covid-19 ont été enregistrés dans la wilaya de Khenchela "depuis le 11 avril dernier à ce jour", et que le meilleur bilan de guérison journalier a été enregistré lundi avec ces 19 cas mentionnés ci-dessus.

Ces personnes guéries ont toutes été sou mises au protocole thérapeutique à base d'hydroxychloroquine, décidé par le ministère de la Santé de la population et de la réforme hospitalière.