Manchester City (Premier League anglaise) a annoncé mardi le décès de son ancien grand joueur, Glyn Pardoe, à l’âge de 73 ans.

Pardoe restera dans l’histoire des "Skyblues" car il est encore à ce jour le plus jeune joueur à avoir joué avec l'équipe première de City.

Le latéral gauche a en effet débuté face à Birmingham en avril 1962, à seulement 15 ans et 341 jours. Homme d’un seul club, il a porté la tunique des "Citizens" de 1962 à 1976. La légende fit partie de l’équipe victorieuse du championnat en 1968.

Le joueur anglais a remporté la même année le Community Shield. Après avoir ajouté une nouvelle ligne à son palmarès avec la FA Cup en 1969, Pardoe a inscrit son plus beau but pour offrir la première Coupe de la League anglaise à son club de coeur en 1970, avant de parachever sa saison dorée avec la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.

Le 29 octobre 2019, son petit-fils Tommy Doyle a fait ses débuts avec l'équipe première de City en League Cup face à Southampton (3-1).