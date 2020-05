Le comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) a acté mercredi l'annulation de la décision de la Ligue de football professionnel (LFP) de passer la saison prochaine à 22 clubs en Ligue 2, rapporte mercredi le quotidien Francefootball.

Le comité exécutif de la Fédération française (FFF) a voté contre la décision de l'assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP) du 20 mai, de passer la saison prochaine à 22 clubs en Ligue 2. Le Mans et Orléans, respectivement 19e et 20e de Ligue 2, espéraient une Ligue 2 à 22 clubs suite à l'arrêt prématuré du championnat dû à la pandémie de coronavirus. Les deux clubs sont donc relégués. Le Comité exécutif de la FFF a donc estimé que le passage à 22 clubs en L2 était contraire à l'intérêt du football français, car les autres Championnats, professionnels (la Ligue 1) ou amateurs, ont tous connu des montées et des descentes même s'ils ne sont pas allés au bout.