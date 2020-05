La commission médicale de la Confédération africaine de football (CAF) a conseillé, dans un rapport transmis au Comité exécutif de l'instance continentale, l'annulation de toutes les compétitions, dont la Ligue des champions, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), a déclaré mardi Prince Bambo, membre au sein de cette commission.

"Outre les compétitions interclubs (la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération), nous avons conseillé au Comité exécutif d'annuler tous les tournois, y compris le Championnat d'Afrique des nations CHAN-2020 au Cameroun, qui devait se dérouler en avril dernier", a-t-il indiqué à la radio ghanéenne "Joy FM". En raison de la pandémie du COVID-19, la CAF a reporté plusieurs compétitions, dont la suite des qualifications de la CAN-2021, ainsi que le début du 2e tour éliminatoire du Mondial-2022.

La Ligue des champions et la Coupe de la Confédération ont atteint le stade des demi-finales, avec la présence des Marocains du Raja Casablanca et du Wydad Casablanca et des Egyptiens du Zamalek et du Ahly en C1, ainsi que de Pyramids (Egypte), Horoya (Guinée), Renaissance Berkane et Hassania Agadir (Maroc) en C3. Le doute demeure toujours sur le maintien de la phase finale de la CAN-2021 au Cameroun à sa date initiale (9 janvier - 6 février).

Dans un récent entretien accordé au média allemand Deutsche Welle, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a évoqué l'éventualité de reporter la prochaine édition de la CAN, précisant, toutefois, qu'aucune décision ne sera prise dans l'immédiat.

"Face à une telle situation, j'estime que toutes les parties prenantes dans l'organisation de ces compétitions pourront se retrouver plus tard pour discuter et se concilier pour que l'on puisse ensemble trouver un moyen de reprendre ces compétitions", a-t-il indiqué.