Le kickboxer algérien Elias Mahmoudi figure en 4e position dans la liste des candidats à la conquête du titre mondial de muay thai, catégorie des poids mouche, selon Onechampionship, la prestigieuse Ligue asiatique spécialisée dans la promotion et l'organisation de combats d'arts martiaux.

Le premier candidat dans cette liste est le Thaïlandais Panpayak Jitmuangnon.

Il est donc le challenger favori pour défier l'actuel champion et détenteur de la ceinture Onechampionship des poids mouche, son compatriote Rodtang Jitmuangnon.

Le deuxième challenger est également Thaïlandais, à savoir Superlek Kiatmoo, alors que le troisième est le Britannique Jonathan Haggerty. Ce dernier avait déjà défié Rodtang pour la ceinture début janvier 2020, mais avait échoué dans cette conquête.

Le Thaïlandais, surnommé Iron Man (l'homme de fer, ndlr) l'avait mis KO d'un bon gauche au foie.

Même s'il figure actuellement en 4e position dans la liste des challengers, l'Algérien de 22 ans ne désespère pas d'avoir sa chance dès la reprise de la compétition, après la fin du confinement imposé par la pandémie du nouveau coronavirus.

Outre sa 4e place en muay thai, Mahmoudi, surnommé "Le Sniper" à cause de l'incroyable précision de ses coups, occupe la 5e position dans la spécialité kick-boxing.

Une belle ascension là encore, qui le place derrière trois Thaïlandais et un Brésilien.

Il s'agit de l'actuel champion et détenteur de la ceinture Onechampionship des poids mouche, le Thaïlandais Rodtang Jitmuangnon, de son compatriote Superlek Kiatmoo (2e) et du Brésilien Walter Concalves, qui complète donc le podium.

Juste devant Mahmoudi, c'est un autre Thaïlandais, Panpayak Jitmuangnon, qui occupe la 4e place.

Le jeune Algérien, établi en France où il est né le 14 janvier 1998, continue à se préparer en solo, en attendant la fin de la pandémie, pour reprendre la compétition et pourquoi pas essayer de viser la ceinture.