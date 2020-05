Le projet de Loi de finances complémentaire pour l’année 2020 (PLFC 2020), présenté mardi par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya devant l'Assemblée populaire nationale (APN), propose un nouveau cadrage macro-économique et budgétaire en tenant compte du contexte national et international caractérisé par une crise sanitaire sans précédent et une baisse drastique des prix du baril de pétrole.

Outre une diminution du prix fiscal du pétrole de 50 à 30 dollars, le projet prévoit d’engager une réduction de 3% des dépenses de fonctionnement de l’Etat, hors masse salariale et transferts sociaux.

-Les exportations d’hydrocarbures devraient atteindre 17,7 milliards de dollars à la fin de l’année 2020 contre 35,2 milliards prévues dans la LF 2020.

La croissance économique prévue dans le PLFC s’établirait à -2,63% contre 1,80% prévue dans la loi de finances initiale.

Le projet comporte également une série de mesures fiscales et parafiscales destinées à encourager l’investissement productif, national et étranger.