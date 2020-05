Le Secrétariat général de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), se félicite du déroulement pacifique du processus électoral au Burundi, selon un communiqué publié mardi.

"Le Secrétariat général de la CEEAC suit avec une attention soutenue, le processus électoral en cours en République du Burundi, marqué par l'organisation le 20 mai 2020 d'un triple scrutin présidentiel, législatif et municipal", indique le communiqué.

Le Secrétariat général de la CEEAC rappelle qu'il a déployé au mois de mars 2020, une mission d'information et d'évaluation de la situation pré-électorale dans ce pays et "se réjouit du déroulement pacifique de ces élections dans le respect du calendrier électoral préalablement arrêté et publié". "Le Secrétariat général de la CEEAC invite par conséquent tous les acteurs politiques burundais à la plus grande retenue, à s'abstenir de tout acte de violence ou de haine, et à privilégier le dialogue et les voies légales dans toutes les revendications liées aux résultats de ces élections", selon le document.

Par ailleurs, le Secrétariat général d e la CEEAC réitère son soutien au gouvernement et au peuple burundais, et renouvelle sa disponibilité à travailler davantage en vue de consolider la paix, la démocratie et le développement durable en République du Burundi. Les pays membres de la CEEAC sont la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda, l'Angola, le Cameroun, République du Congo, le Gabon, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Tchad et Sao Tomé-et-Principe.