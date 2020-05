Le Conseil souverain du Soudan a annoncé mardi que le Soudan et les Etats-Unis ont convenu de mettre fin à la Mission des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour (MINUAD) en octobre.

Le président du Conseil souverain du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a reçu un appel téléphonique conjoint du secrétaire d'Etat adjoint aux Affaires africaines des Etats-Unis, Tibor Nagy, et de l'envoyé spécial des Etats-Unis au Soudan, Donald Booth, a indiqué le Conseil dans un communiqué. "M. Al-Burhan est convenu avec les deux responsables américains de mettre fin au mandat de la MINUAD en octobre prochain, et de ne pas le renouveler", indique le communiqué.

Il a ajouté que les deux parties avaient également convenu que les futures tâches de la nouvelle mission des Nations Unies au Soudan devaient être conformes à la vision pour l'avenir du Soudan décrite dans la lettre envoyée par la partie soudanaise aux Nations Unies le 27 février.

Le dirigeant soudanais a également exhorté les Etats-Unis à contribuer au progrès des pourparlers de paix soudanais organisés à Juba, la capitale du Soudan du Sud, et à ret irer le Soudan de la liste des Etats soutenant le terrorisme.

Samedi dernier, le gouvernement soudanais a annoncé avoir achevé la rédaction d'un certain nombre d'amendements à un projet de résolution de l'ONU visant à établir une nouvelle mission politique de l'ONU au Soudan, conformément au chapitre 6 de la Charte des Nations Unies sur le règlement pacifique des différends.

Le 9 février, le Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok a appelé à la création d'une mission politique des Nations Unies destinée à remplacer la MINUAD au Soudan.