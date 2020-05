Le tribunal de Boumerdes a décidé mardi le report du procès de Abdelghani Hamel ancien Directeur général de la sûreté nationale (DGSN) un de ses fils (C.H) et plusieurs ex-responsables poursuivis dans une affaire de corruption au 2 juin prochain, a-t-on appris de source judiciaire.

Le report est notamment du, selon la même source, au "refus du collectif de la défense des accusés d’un jugement à distance", inscrit au titre des mesures de prévention contre le coronavirus. Le collectif de défense a affirmé tenir à un jugement en comparution.

De nombreux ex-responsables vont également comparaître avec l’ex-DSGN dans cette même affaire de corruption, dont notamment trois ex-wali de Tipasa, mais aussi l’ex-chef de la sûreté et le Directeur de l’Industrie de cette même wilaya. Les mis en cause dans cette affaire sont poursuivis pour "détournement de foncier" et "abus de pouvoir".