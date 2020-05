Les relations de longue date entre la Chine et l'Afrique vont se poursuivre, l'Afrique considérant la Chine comme un partenaire stratégique qui partage des antécédents historiques et des intérêts communs similaires avec le continent, a déclaré le vice-président de la Commission de l'Union africaine Kwesi Quartey.

Le vice-président a fait ces remarques mardi lors de la cérémonie de remise des dons de fournitures médicales de la Chine à l'Union africaine, qui témoignent de sa solidarité et de son soutien continus à la bataille du continent contre le COVID-19.

Face à la propagation du coronavirus en Afrique, le gouvernement chinois et des entreprises chinoises ont exprimé leur solidarité et leur soutien aux Africains dans la lutte contre la pandémie, en faisant continuellement don d'équipements médicaux et de fournitures dont le continent a grandement besoin.

Rappelant que la Chine et l'Afrique ont vécu des expériences d'agression étrangère et partagent également un objectif de développement commun, M. Quartey a déclaré que l'ascension pacifiqu e de la Chine était une grande leçon pour l'Afrique mais aussi pour le reste du monde. Soulignant que la construction du siège de l'Union africaine fait partie des illustrations concrètes des relations nouées entre la Chine et l'Afrique, il a salué la Chine pour son soutien continu, dans différentes circonstances, à l'Afrique, et notamment en cette période de pandémie.

"Nous tenons à remercier le gouvernement chinois pour ce magnifique don, par des gens généreux, des respirateurs, des masques ...

Mais, vraiment, vraiment ce qui nous lie, c'est que la Chine est un exemple : la Chine a été en mesure de sortir un milliard de personnes de la pauvreté, elle a créé une société industrielle et progressiste, et elle a montré au monde que c'était tout simplement possible.

Et c'est pourquoi la Chine a été un exemple pour l'Afrique et le reste du monde. L'émergence pacifique de la Chine, c'est une démonstration de ce qu'une orientation ou un leadership appropriés peuvent réaliser", a déclaré le vice-président. "Pour nous en Afrique, cela nous donne des options stratégiques en raison du fait que ce magnifique bâtiment montre que la Chine a confiance dans l'avenir, l'avenir à long terme de l'Afrique, et que les relations continueront à se développer dans l'avenir", a ajouté M. Kwesi.

S'exprima nt de son côté, Liu Yuxi, chef de la mission chinoise auprès de l'Union africaine, a déclaré que les Chinois n'oublieront jamais que les Africains se sont tenus aux côtés de la Chine quand elle a été le plus durement touchée par le virus et luttait contre lui, démontrant les relations étroites qui lient les deux parties. Au-delà du don de fournitures médicales, M. Liu a noté que la Chine soutenait aussi les pays africains en partageant ses expériences avec eux et en envoyant des équipes médicales en Afrique. Il a également exprimé sa ferme conviction que la Chine et l'Afrique continueront à déployer des efforts conjoints et vaincront la pandémie.