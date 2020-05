Le premier forum virtuel international sur le business management s’est ouvert, mardi, à Sétif, et se poursuivra durant 7 jours.

Dans une allocution prononcée au début de cette manifestation économique, le ministre de la micro entreprise, des Startups et de l'Economie de la connaissance, Yassine Djeridene, a souligné que ‘’l'objectif et la stratégie de l'Etat est d'étendre la création de ce type d'entreprises économiques et de projets technologiques, de développer l'innovation créative et d'encourager les jeunes à créer des entreprises et d’en bénéficier’’.

De son côté, Ali Mansouri, responsable de cette manifestation économique et directeur de l'Institut international du commerce et de gestion (INCG), dont le siège est domicilié à Sétif, a affirmé à l’APS que ce forum est organisé à l'initiative de cet institut en coopération avec l’institut ‘’Sétif Digital School’’, sous le parrainage du ministère de la micro entreprise, des Startups et de l'Economie de la connaissance.

Il a précisé par ailleurs que ce forum qui se poursuivra jusqu'au 1er juin prochain est placé sous le slogan "Innovation et technologie", par le biais de visioconférences, et verra la participation d'experts algériens résidant à l'étranger mais aussi des experts étrangers.

M. Mansouri a également ajouté que cette rencontre, programmée à Sétif, était initialement intitulée "Business management, startups et innovation en étroite synergie avec les nouvelles orientations gouvernementales", mais la crise sanitaire induite par le Covid-19 en a décidé autrement.

Au cours de cet événement économique, 32 conférences abordant plusieurs sujets comme "le management, l'innovation, les startups et la technologie", "l'intelligence dans le business", "la cinquième génération", "la gestion, la stratégie et le modèle d'entreprise", "les plateformes de technologie de l'information", "l'innovation en management’’ et le ‘’financement des startups ", feront l’objet de débats.

Au cours de ce forum, il sera également mis l’accent sur les connexions entre les domaines de la technologie numérique, du business et la gestion, comme c'est le cas à travers monde en vue de créer des bases pour échafauder un système de management et d'innovation comme levier pour le développement économique qui bénéficiera aux propriétaires de startups en Algérie, a-t-il indiqué.

Cet évènement constituera, en outre, une occasion de découvrir les nouveautés en matière de management, et la manière de développer l'investissement et l'innovation, a souligné la même source.