Cette rencontre s'est tenue, au ministère de la Culture, dans le cadre de la "coordination gouvernementale" en préparation du sommet des ministres africains de la culture prévu le 27 mai en version virtuelle autour des conditions socioprofessionnels des artistes, particulièrement affectés par la pandémie sur le plan social, précise le communiqué.

Les deux ministres ont abordé les conditions socioprofessionnels des artistes et techniciens du point de vu juridique particulièrement le décret exécutif 14-69 du 9 février 2014 fixant l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit les artistes et les auteurs rémunérés à l'activité artistique et/ou d'auteur, estimant que "les concernés ne sont pas au fait des dispositions prévue s par ce texte".

Les ministres se sont mis d'accord sur "la nécessité de finaliser l'arsenal juridique en lien avec les artistes et techniciens" et de mettre en place une "campagne de promotion des dispositions" prévues par ces textes, "particulièrement après la pandémie du coronavirus" qui a fortement impacté les artistes et techniciens.