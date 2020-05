La Fédération Internationale de sports pour visuels (IBSA) a annoncé sur son site officiel, le maintien jusqu’en 2021, des règles et règlements de la discipline du Goal-ball.

« Les règles et règlements actuels de la discipline de goal-ball resteront en vigueur jusqu'à la fin de 2021 «, a indiqué l'IBSA, expliquant que cette décision fait suite, au report des Jeux paralympiques de Tokyo 2020, à l’année 2021.

Les règles et règlements 2018-2020 de la discipline devaient expirer à la fin de l’année 2020 et être remplacés à la suite d'une consultation avec les pays, les entraîneurs, les athlètes et les officiels.

« Il n'y aura désormais aucun changement avant les Jeux paralympiques qui auront lieu du 24 août au 5 septembre.

Les seules modifications envisagées seront de corriger des erreurs typographiques ou d'améliorer la lisibilité «, a souligné l’instance internationale.

La prochaine révision majeure des règles portera sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.

Les Comités paralympiques nationaux (NCP) seront sollicités durant la période d’août à novembre pro chains pour avoir leurs avis sur les règles à tester, pour les annoncer officiellement, en décembre.

Par la suite les règles qui seront proposées seront testées, en janvier 2021, lors de tournois sélectionnés pour la circonstance, afin d’y apporter les correctifs qu’y s’imposent, avant de sélectionner les règles et règlements à mettre en application.

«Le projet de règlement final proposé pour le mandat 2021-2024 sera soumis à l’approbation du Conseil exécutif de l’IBSA, lors de sa réunion du 1er juillet 2021 «, a conclu l’instance.