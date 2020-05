Le poids de la mère a beaucoup de conséquences sur la santé du nouveau-né. Trop important, il mènerait à plus d'épilepsie.

L'obésité durant la grossesse augmenterait le risque d'épilepsie pour l'enfant à naître. Des chercheurs ont analysé plus de 1,4 millions de naissance en Suède entre 1997 et 2011. Plus de 7500 enfants ont développé une épilepsie. L'étude parue dans Jama Neurology montre que plus la mère a un indice de masse corporelle élevé (le rapport entre le poids et la taille au carré), plus le risque d'épilepsie est important chez le nourrisson. Par rapport aux femmes ayant un poids de forme (IMC entre 18 et 25), celle en surpoids (25 à 30) ont un risque plus important de 11%. Pour les futures mamans obèses, l'augmentation du risque atteint 80%.

LE CERVEAU SE DÉVELOPPERAIT MAL

Les scientifiques pensent que les fœtus nés d'une mère obèse et développant une épilepsie après la naissance pourraient avoir subi une blessure cérébrale. Autre cause possible : l'inflammation de la mère durant la grossesse perturberait leur développement neurologique. L'obésité de la mère prédispose aussi l'enfant à d'autres complications, comme l'asphyxie natale ou les anomalies congénitales. Certaines études pointent aussi des effets supposés sur le handicap mental, l'autisme ou les troubles de l'attention. Les scientifiques estiment que la lutte contre l'obésité participera à la lutte contre l'épilepsie et pourrait éviter de nombreux cas.