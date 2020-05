La wilaya d'Ain Temouchent a bénéficié d'un programme de raccordement du réseau de gaz naturel au profit de 7.090 familles, lancé cette année, a-t-on appris, auprès de la direction locale de l'énergie Une enveloppe financière de 2,46 milliards de dinars a été allouée au titre du Fonds de solidarité et de garantie aux collectivités locales pour la réalisation de 11 projets de réseaux de gaz de ville au profit de 7.090 familles résidant à travers des zones d'ombre réparties à travers plusieurs communes, a déclaré la directrice de l'énergie de Ain Témouchent Rachida Melhani.

Ces projets, en cours de réalisation, touchent 24 regroupement d'habitations secondaires, à l’instar de Auras al-Mayda et Ain Beida, dans la commune de Hammam Bouhadjar, Mechati El Khedaida , Oued Ghassoul, Douarhi, Gouassmia et le village d'Aghbal dans la commune de Tamazouga, ainsi douar Hammadouche, Guitna, Graya de Hassi El Ghella, a-telle précisé Le raccordement au gaz de ville de ces localités, a été opéré après un recensement effectué par les services de la wilaya d'Ain Temouchent en coordination avec le secteur de l'énergie, dans le cadre des efforts que les autorités locales tentent d'améliorer le niveau de vie des populations de ces zones d'ombre, a ajouté la même source . A noter que le secteur de l'énergie de la wilaya enregistre un taux de raccordement de 74% en matière de gaz naturel, alors que ces projets, qui devraient être réceptionnés au cours des années 2020 et 2021, permettront un taux de 82%.