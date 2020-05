Le nouvel institut national, dont les travaux ont débuté en 2016, dispensera des formations dans le domaine de l'environnement, la gestion des eaux et le tourisme, a précisé le responsable, ajoutant que l'établissement réalisé à proximité de l'Université Mohamed Cherif Messadia disposera de 300 places pédagogiques et d'un internat de 120 lits. Le futur établissement viendra s'ajouter aux 3 autres instituts nationaux spécialisés de formation de la wilaya, à savoir l'institut Samai Nouar du chef-lieu de wilaya, l'institut spécialisé en BTP de Sedrata et l'institut spécialisé en agriculture et agroalimentaire de Medaourech, a-t-il ajouté. Le directeur du secteur a par ailleurs affirmé que tous ces instituts ont été réfléchis de façon à répondre aux besoins du marché local d u travail mais également aux spécificités agricoles et touristiques de la région de Souk Ahras. Pour rappel, le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels dans la wilaya de Souk Ahras dispose actuellement de 3 instituts nationaux spécialisés, 16 centres de formation et 2 annexes implantées dans les communes de Khedara et de Oued Keberit, d'une capacité théorique globale de 4875 places pédagogiques en plus de 250 autres places réparties sur 2 établissements privés de formation agréés.