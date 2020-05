Des images satellite semblant montrer 200 maisons rasées dans l'état Rakhine (Nord-Ouest) seraient la preuve d'un nouveau crime de guerre en Birmanie, selon l'ONG Human Rights Watch (HRW), qui a réclamé mardi une enquête indépendante pour établir les responsabilités.

Lors d'une répression sanglante en 2017, l'armée birmane avait contraint quelque 740.000 musulmans rohingyas à fuir le pays, ce qui vaut à la Birmanie d'être accusée de génocide devant la plus haute cour de l'ONU.

L'analyse d'images satellite a montré qu'au moins 200 maisons ont pris feu le 16 mai dernier dans le village à majorité rakhine de Let Kar dans le canton de Mrauk U, a annoncé Human Rights Watch mardi.

Cet acte a «toutes les marques des méthodes employées par les militaires sur des villages rohingyas» par le passé, a déclaré le directeur adjoint de l'ONG pour l'Asie, Phil Robertson.

«Une enquête crédible et impartiale est urgente», a-t-il ajouté. Personne ne serait mort dans l'attaque, la plupart des habitants ayant fui en avril de l'année dernière.