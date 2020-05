Les affaires de Hong Kong sont purement des affaires intérieures de la Chine et les Etats-Unis n'ont pas le droit de les critiquer ou de s'y ingérer, a annoncé lundi Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a rapporté l'agence Chine Nouvelle.

«Si les Etats-Unis s'acharnent à porter atteinte aux intérêts de la Chine, la Chine sera obligée de prendre toutes les mesures nécessaires pour réagir», a annoncé M. Zhao lors d'une conférence de presse quotidienne.

Le porte-parole a fait ces remarques lorsqu'il a été invité à commenter une information médiatique selon laquelle Robert O'Brien, le conseiller du président américain pour la sécurité nationale, avait indiqué que si la législation de la sécurité nationale pour la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK) était adoptée par l'organe législatif national de la Chine, les Etats-Unis pourraient imposer des sanctions contre la Chine.

M. Zhao a indiqué que la Chine s'opposait fermement au «battage» fait par certains hommes politiques américains sur l'ordre du jour de la session de l'Assemblée populaire nationale (APN) lié à Hong Kong et qu'elle avait introduit des «représentations solennelles» auprès de la partie américaine.

Le porte-parole a indiqué qu'aucun pays ne permettrait une activité qui porte atteinte à sa sécurité nationale sur son territoire, ajoutant que le gouvernement central chinois est responsable de la sauvegarde de la sécurité nationale en Chine, comme c'est le cas dans tout autre pays.

«Les Etats-Unis, eux-mêmes, ont adopté des douzaines de lois sur la sécurité nationale afin de construire une forteresse imprenable pour leur propre sécurité nationale.

Cependant, ils se sont ingéré dans la législation de la sécurité nationale de la Chine et ont même tenté d'ouvrir une brèche dans le réseau de sécurité nationale de la Chine.

Ces normes à deux vitesses ont pleinement mis à nu les intentions sinistres de certaines personnes aux Etats-Unis», a déclaré M. Zhao.