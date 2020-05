La campagne de réélection du président américain Donald Trump a dépensé pratiquement trois fois plus en publicités que celle de son rival démocrate Joe Biden depuis le début de la campagne électorale il y a un mois et demi.

La campagne de l'ancien vice-président a dépensé environ 8 millions de dollars pour diffuser des annonces publicitaires depuis début avril, lorsque Biden est devenu le candidat présumé démocrate à la présidence après le retrait de son dernier rival restant, le sénateur Bernie Sanders, selon les chiffres d'Advertising Analytics, une société de suivi de dépenses publicitaires.

De son leur côté, la campagne de réélection du président et le comité allié Make America Great Again ont dépensé environ 21 millions de dollars pour diffuser des annonces au cours de la même période.

Les achats d'annonces de Biden se font uniquement sur le numérique. L'ancien vice-président n'a pas diffusé de publicité sur les chaînes de télévision publiques ou câblées depuis la mi-mars, lorsque la pandémie de coronavirus a interrompu presque tous les votes en personne lors des primaires présidentielles.

Alors que Biden était absent des ondes ces deux derniers mois, la campagne Trump a dépensé près de 10 millions de dollars au cours des deux dernières semaines pour diffuser des publicités télévisées. A cinq mois et demi des élections du 03 novembre, les derniers sondages donnent une nette avance à Biden sur Trump.

Une enquête nationale de Fox News menée du 17 au 20 mai a donné à Biden une avance de 8% sur Trump (48% contre 40%) parmi les électeurs inscrits.

De même, une moyenne de tous les sondages les plus récents compilés par Real Clear Politics offre à Biden un avantage de 5,5% face au locataire de la Maison Blanche.