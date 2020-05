La basilique était fermée depuis le 5 mars, lorsqu'un foyer d'infection par le nouveau coronavirus avait été découvert à Beit-Lehm.

Dans une première phase, seules 50 personnes seront autorisées à entrer dans la basilique, le visage protégé par un masque, et en observant les mesures de distanciation sociale, a-t-on indiqué. Un groupe de touristes grecs infectés par le virus Covid-19 a visité début mars Beit-Lehm et la basilique de la Nativité, créant un foyer d'infection dans la ville et poussant les autorités de la basilique à désinfecter le site. Le gouvernement palestinien a pris des mesures rapides pour empêcher la propagation du virus et ces dernières semaines, peu de nouveaux cas ont été signalés en Cisjordanie occupée.

Lundi, le gouvernement palestinien a levé le confinement de deux mois imposé à la Cisjordanie occupée pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus après une baisse régulière du nombre de nouveaux cas.