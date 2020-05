La Belgique a décidé de mettre en place une application de tracing qui aidera à retracer les contacts d’un patient du coronavirus et qui devrait avoir lieu dès début juillet, ont rapporté mardi des médias locaux.

Un groupe de travail interfédéral, sous la direction Bart Preneel, professeur à l'université belge KULeuven, dévoilera la technologie mercredi, selon les médias.

«D’ici début juillet, on pourra lancer des tests en live», affirme Preneel. La technique choisie pour faire fonctionner l’application a été développée dans un consortium européen auquel Bart Preneel a participé. La Suisse et l’Autriche agissent de la même manière.

«Ainsi, nous pouvons reprendre 80% de leur travail», affirme le professeur. Au niveau politique aussi les choses avancent. Le cadre juridique dans lequel l’application doit opérer est en proposition de loi au Parlement.

Au final, ce seront les entités fédérées qui devront donner le feu vert. La Belgique compte depuis le début de l’épidémie 57.455 cas confirmés et 9?334 décès. Après deux mois de confinement, la Belgique a amorcé son déco nfinement par phase depuis le 4 mai. Et le pays devrait, si tous les indicateurs restent au vert, entamer la troisième phase de son déconfinement le 8 juin prochain.