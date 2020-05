Le PDG de Facebook Mark Zuckerberg a annoncé la semaine dernière que près de la moitié des employés du réseau social pourraient travailler à distance dans cinq à dix ans, tandis que le PDG de Twitter, Jack Dorsey, est allé plus loin, donnant aux employés de Twitter et de Square la possibilité de travailler à domicile indéfiniment.

Facebook avait précédemment étendu la possibilité à la grande majorité de ses employés de travailler à distance jusqu'à la fin de l'année.

Jeudi, Zuckerberg est allé encore plus loin lors d’une réunion interne, affirmant que des dizaines de milliers d'employés peuvent désormais travailler de façon permanente à domicile.

La société compte intensifier le recrutement à distance et développer des centres de recrutement à Atlanta, Dallas et Denver, a indiqué Zuckerberg.

Les entreprises de technologie ont été parmi les premières à envoyer des travailleurs chez eux en mars alors que le nouveau coronavirus se répandait sur la côte ouest.

Désormais, alors que de plus en plus d’entreprises sont en train de rappeler leurs salariés au bureau, les entreprises de la Silicon Valley y sont plus réticentes.

Google a dit à tous les employés qui peuvent accomplir leur travail à distance d'envisager de le faire jusqu'en 2021, tandis que Microsoft a rendu le travail à domicile facultatif jusqu'en octobre.

Les employés cadres d'Amazon ne devraient pas non plus retourner au bureau avant octobre, bien que le personnel des entrepôts et des installations de traitement des commandes ait continué à travailler tout au long de la pandémie.

Plusieurs petites entreprises ont suivi les initiatives de Twitter et de Facebook.

Shopify, un géant canadien du commerce électronique, permettra aux 5 000 de ses employés de travailler à domicile même après la fin de la pandémie de coronavirus.

«A ce jour, Shopify est une entreprise numérique par défaut», a tweeté le son PDG Tobi Lutke jeudi. «Nous garderons nos bureaux fermés jusqu'en 2021 afin de pouvoir les adapter pour cette nouvelle réalité. Et après cela, la plupart travailleront en permanence à distance. La centricité au bureau est terminée», a-t-il dit.