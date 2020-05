L'Agence algérienne pour la rayonnement culturel (Aarc) lance des ateliers d'écriture virtuel, animé par le romancier Samir Kacimi, à l'adresse de jeunes auteurs porteurs de projets d'écriture, annonce l'agence sur sa page Facebook.

Ces ateliers prévus au mois de juin est ouvert à toute personne souhaitant acquérir des connaissances sur les techniques d'écriture dans le domaine de la littérature à travers des ateliers hebdomadaires animés par l'auteur de "Halabil". La participation à ces ateliers n'est soumise à aucune condition précise les organisateurs Les participants doivent envoyer une présentation et un extrait littéraire de trois pages à l'adresse mail [email protected] avant le 6 juin. Romancier et traducteur, Samir Kacimi a publié son premier roman en 2008 "Tasrih Bi Dayaâ" (Déclaration de perte) qui sera suivi de "Yaoum Raiâ Lil Maout" (Une belle journée pour mourir) en 2009. Il a également décroché le Grand prix Assia-Djabar du roman en langue arabe pour "Kitab El Macha`a" en 2017. L'auteur a pris part à de nombreuses manifestations littéraires internationales en Europe et dans le monde arabe.