Vingt-quatre nouveaux cas d'infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au Maroc, portant à 7.556 le nombre total des cas de contamination, annonce mardi le ministère de la Santé.

Le nombre de cas guéris s'élève à 4.841 avec 67 nouvelles rémissions, alors que le nombre de décès s'établit à 202 cas, précise le ministère. Par ailleurs, le nombre des cas exclus après des résultats négatifs d'analyses effectuées au laboratoire s'élève à 148.023, selon la même source.



Etats-Unis 532 nouveaux décès aux Etats-Unis en 24 heures (Johns Hopkins)

Le nouveau coronavirus a fait 532 nouveaux décès en 24 heures aux Etats-Unis, le pays le plus touché par la pandémie, selon le comptage quotidien publié lundi par l'Université Johns Hopkins.

Cette hausse, plus faible que celles enregistrées les jours précédents, porte à 98.218 le nombre de personnes tuées par le Covid-19 aux Etats-Unis depuis le début de l'épidémie, selon cette université basée à Baltimore (est). Le nombre de personnes contaminées dans le pays était de 1.662.375 lundi.



Russie La Russie enregistre 174 décès en 24 heures

La Russie a annoncé mardi avoir enregistré 174 décès dus au Covid-19 en 24 heures, portant à 3.807 le nombre de personnes ayant succombé au virus.

Au total, 3.807 personnes sont décédées sur les 362.342 cas enregistrés en Russie, qui font du pays le troisième au monde en terme de contaminations derrière les Etats-Unis et le Brésil. Le nombre de nouveaux cas s'est toutefois stabilisé et a entamé une légère descente alors que les autorités ont commencé à alléger les mesures de confinement dans certaines parties du pays. Selon les chiffres officiels, 8.915 nouvelles contaminations ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures. Le nombre de personnes déclarées guéries s'établit lui à 12.331, un autre record quotidien.



Indonésie Le nombre de nouvelles infections au plus bas depuis deux semaines

L’Indonésie a enregistré lundi 479 nouvelles infections au Covid-19, soit le bilan journalier le plus bas depuis le 12 mai, portant le total des contaminations dans le pays à 22 750, révèle le dernier décompte officiel publié lundi par le ministère indonésien de la Santé. Depuis son apparition début mars dernier, l'épidémie virale a fait jusqu'à présent 1.391 décès en Indonésie, avec un taux de mortalité de 6%, soit un des plus élevé en Asie. Selon les statistiques ministérielles, plus de la moitié des cas confirmés dans l'archipel ont été enregistrés sur l'île de Java, la zone la plus densément peuplée de l'archipel.

La répartition par zones géographiques révèle que le Grand Jakarta demeure la localité la plus touchée par l'épidémie dans le pays, en comptant pas moins de 6.628 infections, dont 1.648 cas de rémission et 506 décès.

A ce jour, le nombre des cas suspects d'infection au Covid-19 dans les hôpitaux avoisine les 12.342 cas, tandis que plus de 50.000 personnes sont toujours sous surveillance pour une éventuelle infection au coronavirus en dehors des centres hospitaliers. Lundi, la province indonésienne Sulawesi du Sud a dépassé pour la première fois Java Central pour devenir la quatrième province la plus touchée par l’épidémie dans l'archipel.